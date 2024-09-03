Эксперт перечислила признаки качественного сыра

Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Щетинина рассказала, по каким признакам можно определить качественный сыр.
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