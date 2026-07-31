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Джейк Пол: «Мы не просто хотим дать бой UFC, мы собираемся победить»

Блогер и боксер Джейк Пол заявил, что его новый ММА-промоушен MVP x PFL собирается обогнать UFC. «В Wall Street Journal написали, что мы хотим дать бой UFC.

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