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Неожиданный поворот: почему Байден попытался покусать маленькую девочку, сидевшую у матери на руках

Неожиданный поворот: почему Байден попытался покусать маленькую девочку, сидевшую у матери на руках

Неожиданный поворот: почему Байден попытался покусать маленькую девочку, сидевшую у матери на руках Ксения КирпикПрезидент Джо Байден, пребывая в Хельсинки, вызвал некоторое беспокойство после того, как поцеловал и укусил за плечо маленькую девочку.

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