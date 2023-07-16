Неожиданный поворот: почему Байден попытался покусать маленькую девочку, сидевшую у матери на руках Ксения КирпикПрезидент Джо Байден, пребывая в Хельсинки, вызвал некоторое беспокойство после того, как поцеловал и укусил за плечо маленькую девочку.