Предложение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса сократить потребление пива ради финансовой поддержки Украины может вызвать дискомфорт у жителей страны, которые не понимают, почему должны отказываться от традиций ради сложно понятной им территории, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
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