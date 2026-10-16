Предложение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса сократить потребление пива ради финансовой поддержки Украины может вызвать дискомфорт у жителей страны, которые не понимают, почему должны отказываться от традиций ради сложно понятной им территории, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.