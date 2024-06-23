На Украине пришли в ужас из-за неожиданной угрозы от ВСУ

Глава МВД Украины заявил о росте случаев домашнего насилия военными! Бойцы сильно ожесточились.Затяжной конфликт на территории украинского государства оказал серьезное разрушительное действие на всю страну, также, судя по последней информации, катастрофически пострадало психическое здоровье людей, отправленных в украинскую армию.