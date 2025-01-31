Трюдо заявил о готовности Канады дать сильный ответ на пошлины США

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency У Канады имеется разумный, сильный и равноценный ответ на введение американским лидером Дональдом Трампом пошлин с 1 февраля, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на заседании Совета по канадско-американским отношениям.