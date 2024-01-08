Пашиняну — привет: В России указали на амбициозные планы Алиева на 2024 год

Русский эксперт рассказал, почему глава Азербайджана намеревается провести новые выборы7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут президентские выборы, которые изначально должны были состояться в апреле 2025 года.
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