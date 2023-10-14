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Насколько реальна угроза ВМФ РФ на Черном море от украинских подводных дронов

Насколько реальна угроза ВМФ РФ на Черном море от украинских подводных дронов

Несколько дней назад стало известно о том, что значительная часть надводных кораблей Черноморского флота РФ была выведена из главной базы в Севастополе и рассредоточена по трем другим пунктам базирования, находящимся в Новороссийске, Феодосии и даже в Абхазии.

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