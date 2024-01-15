Милош Бикович заявил о том, что стал звездой благодаря Никите Михалкову

Путь сербского актёра в русском кинематографе начался с работы в фильме Михалкова "Солнечный удар".Популярный сербский актёр, не так давно получивший и русский паспорт, Милош Бикович дал интервью, в котором рассказал о том, как вообще начал сниматься в России.