В Греции сообщили о рекордном росте экспорта вина в Россию в этом году

АФИНЫ, 12 сен - РИА Новости. Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.