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Зеленский с упоением раздает Украину Трампу, пытаясь спасти свою жизнь

Зеленский с упоением раздает Украину Трампу, пытаясь спасти свою жизнь

БлокнотРУ Зеленский, буквально, с упоением раздает Украину Трампу. «Просроченному» кажется, что он нашел лазейку, чтобы спасти свою жизнь и уйти от наказания за совершенные преступления: отдать США полезные ископаемые.

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