Мексика не должна мириться с угрозой США ввести пошлины на ввоз металлов и ответить зеркальными мерами если не получится договориться по хорошему, заявила Национальная палата черной металлургии Canacero 12 февраля на своей странице в соцсети Х.
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