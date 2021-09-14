Экс-президент ФИФА - о Кокорине и Мамаеве: их нужно выгнать из футбола

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о скандале с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, когда спортсмены устроили драку в кафе , в результате чего их посадили в тюрьму.
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о скандале с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, когда спортсмены устроили драку в кафе , в результате чего их посадили в тюрьму.
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