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Экс-президент ФИФА - о Кокорине и Мамаеве: их нужно выгнать из футбола

Экс-президент ФИФА - о Кокорине и Мамаеве: их нужно выгнать из футбола

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о скандале с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, когда спортсмены устроили драку в кафе , в результате чего их посадили в тюрьму.

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