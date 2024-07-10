Хирург Балкизов: Кадышева заплатила за пластику лица больше 1 млн рублей

Общественность продолжает следить за внешним видом 65-летней Надеждой Кадышевой, который, как считает пластический хирург Вячеслав Балкизов, мог быть улучшен при помощи процедур подтяжки лица, блефаропластики, лифтинга и других методов.
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