Александр Петров шокировал своим внешним видом

Актер Александр петров кардинально сменил имидж. Светлана Бондарчук накануне организовала благотворительный ужин Action! в одном из самых известных ресторанов на Рублевке, собрав друзей для участия в аукционе с участием звезд.
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