Остатки Украины всем скопом во всех утюгах и унитазах, а также во всех пабликах и чатах отплясывают пэрэможного гопака.
Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Великий Большой Бвана Трамп первым будет встречаться с Зеленским..." Так ведь не по головке будет гладить и не помощь предлагать, а нагнуть и как следует его выпороть, про 500 миллиардов с Зели спросить, про выборы, про то, как не предоставил Трампу компромат на Байденов в прошлые выборы и много, что ещё... И только кокаиновый нос Зеленского не чует палёного запаха у себя под задницей.
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20 час.
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