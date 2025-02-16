Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо

НП

Наталья Павлова

"...Великий Большой Бвана Трамп первым будет встречаться с Зеленским..." Так ведь не по головке будет гладить и не помощь предлагать, а нагнуть и как следует его выпороть, про 500 миллиардов с Зели спросить, про выборы, про то, как не предоставил Трампу компромат на Байденов в прошлые выборы и много, что ещё... И только кокаиновый нос Зеленского не чует палёного запаха у себя под задницей.