Театр абсурда
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Театр абсурда

8 879 подписчиков

"Ганц, это безумие. Русские никогда не проигрывают"- воскликнул итальянец

"Ганц, это безумие. Русские никогда не проигрывают"- воскликнул итальянец

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Знакомьтесь, это президент региона Кампания в Италии.

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