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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Ну что праздники закончились, пора и поработать

Ну что праздники закончились, пора и поработать.А очень бы хотелось вместо этого отмечать, например, День прогулки по зимнему лесу или День полосок и пятнышек.

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