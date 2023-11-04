В первые рейсы запустила ФПК три туристических поезда: два из Москвы

Два поезда из Москвы, один – из Ростова-на-Дону.В первые рейсы запустила Федеральная пассажирская компания (ФПК) три туристических поезда, два из Москвы, один – из Ростова-на-Дону, сообщает транспортный портал «Гудок».
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