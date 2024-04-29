Миллиардеры Forbs испугались отъёма «прихватизированного» в 1990-е. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС За почти год с начала СВО российское общество полностью включилось в поддержку фронта.
Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?
Комментарии
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Наталия
Неужели еще были наивные люди, которые считали эту публику действительно гражданами России? Ну тогда, специально для них, СВО сработала как индикатор, наглядно без всяких уловок и прикрас показавший, кто есть кто, даже тем, кто еще в чем-то сомневался.
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