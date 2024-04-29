Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    Главный виновник «торжества»- это Хуснуллин.Мигранты штурмуют...
  • Boris Max
    Ни каких новых чиновников не надо. Упорядочить саму миграцию. Ни каких семей и ни каких гражданств.  И будут только р...Мигранты штурмуют...
  • Евгений Калатуха
    И еще один момент - РСФСР не являлась субъектом международных отношений. От слова вообще. А соглашение рекомендую поч...СССР. Мгновения ж...

Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Миллиардеры Forbs испугались отъёма «прихватизированного» в 1990-е. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС За почти год с начала СВО российское общество полностью включилось в поддержку фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Неужели еще были наивные люди, которые считали эту публику  действительно гражданами России? Ну тогда, специально для них,  СВО сработала как индикатор, наглядно без всяких уловок и прикрас  показавший, кто есть кто,  даже тем, кто еще в чем-то сомневался.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх