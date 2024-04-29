Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Наталия

Неужели еще были наивные люди, которые считали эту публику действительно гражданами России? Ну тогда, специально для них, СВО сработала как индикатор, наглядно без всяких уловок и прикрас показавший, кто есть кто, даже тем, кто еще в чем-то сомневался.