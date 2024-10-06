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К угрозе превентивного удара из Прибалтики следует отнестись серьезно

К угрозе превентивного удара из Прибалтики следует отнестись серьезно

Вахур говорит За последние десятилетия и особенно за два минувших года история научила нас тому, что на Россию больше всех раскрывают рот государства, ничего особенно не решающие в мировой политике.

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Да напрашиваются на установку вдоль границы несколько Солнцепеков.Или нечаянно уронить ФАБ-9000 на Эстонию при этом извинится,что получилось из-за неисправности авиатехники и впредь этого недопустим и накажем тех кто устанавливал вооружение на самолете.А от увиденного разрушения проебалты надолго умерят свой пыл.
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3 час.
Алекс Сэм
Наши спецы из ГРУ и СВР разучились устраивать внезапные смерти? Почему эстонский презик ещё не умер от апоплексического удара?
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1 час.

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