Sceye и SoftBank Corp. завершили в Японии демонстрационные испытания стратосферной связи, сделав очередной шаг к коммерциализации HAPS

Sceye, американская компания, специализирующаяся в аэрокосмической сфере и в области материаловедения и занимающаяся разработкой и производством высотных платформенных систем (High-Altitude Platform Systems, HAPS) для телекоммуникаций и мониторинга окружающей среды в режиме реального времени, сегодня объявила об успешном трансокеанском перелете в рамках миссии Service Test 1 (ST1) из Нью-Мексико в Японию.