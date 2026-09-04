Sceye и SoftBank Corp. завершили в Японии демонстрационные испытания стратосферной связи, сделав очередной шаг к коммерциализации HAPS

Sceye, американская компания, специализирующаяся в аэрокосмической сфере и в области материаловедения и занимающаяся разработкой и производством высотных платформенных систем (High-Altitude Platform Systems, HAPS) для телекоммуникаций и мониторинга окружающей среды в режиме реального времени, сегодня объявила об успешном трансокеанском перелете в рамках миссии Service Test 1 (ST1) из Нью-Мексико в Японию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Франции фиксир...
- «Операция бензопи...
- Еврокомиссия пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым