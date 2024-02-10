Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА в Удмуртии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК Удмуртии.
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