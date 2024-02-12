Комментарии Трампа в адрес НАТО раздражают союзников и разжигают страхи в Европе

Заявление бывшего президента Дональда Трампа о том, что он будет поощрять Россию к нападению на союзников США, если они не потратят достаточно средств на свой оборонный пакт, вызвало в воскресенье бурные отклики в Вашингтоне и в европейских странах, которые уже обеспокоены надежностью Америки как союзника в потенциальной второй администрации ….