НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 634 подписчика

Комментарии Трампа в адрес НАТО раздражают союзников и разжигают страхи в Европе

Комментарии Трампа в адрес НАТО раздражают союзников и разжигают страхи в Европе

Заявление бывшего президента Дональда Трампа о том, что он будет поощрять Россию к нападению на союзников США, если они не потратят достаточно средств на свой оборонный пакт, вызвало в воскресенье бурные отклики в Вашингтоне и в европейских странах, которые уже обеспокоены надежностью Америки как союзника в потенциальной второй администрации ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх