«Цессна» неожиданно садилась не только на Красную площадь

Эту историю я прочитал на одном из интернет-ресурсов. Вспомнили о ней, видимо, из-за того, что случился юбилей.
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