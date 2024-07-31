Украинский зять велит русской теще молчать: Как живут семьи, разъединенные военным конфликтом

Записки киевлянки, которая накануне СВО приехала по семейным делам в Россию, да так теперь здесь и «застряла» К сожалению, этот конфликт вскрыл глубокие язвы и травмы во взаимоотношениях внутри украинско- российских семей Фото: REUTERS.