Великий реформатор. Как Косыгин спас жизни миллионов людей и подарил СССР Pepsi и «Жигули»?

Руководил фабриками и городами, эвакуировал заводы во время Великой Отечественной и запускал Дорогу жизни из блокадного Ленинграда, привел в страну «Жигули» и Pepsi, пытался кардинально поменять экономику и не допустить войны в Афганистане — но не был услышан.