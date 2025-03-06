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Великий реформатор. Как Косыгин спас жизни миллионов людей и подарил СССР Pepsi и «Жигули»?

Великий реформатор. Как Косыгин спас жизни миллионов людей и подарил СССР Pepsi и «Жигули»?

Руководил фабриками и городами, эвакуировал заводы во время Великой Отечественной и запускал Дорогу жизни из блокадного Ленинграда, привел в страну «Жигули» и Pepsi, пытался кардинально поменять экономику и не допустить войны в Афганистане — но не был услышан.

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