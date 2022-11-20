ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1256 =Бог говорит с тобой через других людей, через случайные совпадения, через разные события, даже через сны и мечты =Вера пробуждает в вашей Душе Силы жить в согласии с Духовными Законами, преодолевать человеческую ограниченность = Все пугающие факторы Великого Перехода прошли почти незамеченными для основной массы земного Человечества = Всё создаётся на основе Закона и действует по Закону; что не подчиняется данной закономерности – уничтожается = Всё, что соответствует нашим желаниям, кажется правильным; всё, что противоречит им, приводит нас в ярость =Жизнь - это и не страдание, и не блаженство; Жизнь - чистый холст и надо быть самому художником по отношению к ней = Зачем быть чем-то меньшим, если есть возможность быть и творцом, и его творческим проектом единовременно.