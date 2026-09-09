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Аргументы и Факты

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Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал сократить предложенный Еврокомиссией многолетний бюджет Евросоюза на несколько сотен миллиардов евро.

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