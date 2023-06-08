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Юран рассказал, что тренеры "Пари НН" переодевались в сауне перед игрой с "Родиной"

Юран рассказал, что тренеры "Пари НН" переодевались в сауне перед игрой с "Родиной"

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран рассказал, что тренерскому штабу его команды пришлось переодеваться в сауне перед первым стыковым матчем за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с московской "Родиной".

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