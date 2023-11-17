Xiaomi представила новую ОС для соединения людей, автомобилей и Интернета вещей

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Китайская компания Xiaomi Corp представила свою новейшую операционную систему собственной разработки, которая свяжет ее смартфоны и устройства Интернета вещей с автомобилями, которую они планируют выпустить в первой половине следующего года.