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Экс-глава ЦРУ: «Следующей после Украины будет не Литва, а Молдова»

Экс-глава ЦРУ: «Следующей после Украины будет не Литва, а Молдова»

Владимир Путин не откажется от идеи восстановления границ Советского Союза. Об этом на форуме YES в Киеве заявил экс-глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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