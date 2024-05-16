Два ключевых сотрудника OpenAI покинули компанию. Это Илья Суцкевер и Ян Лейке

Главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер решил уйти из компании, а за ним об отставке объявил и руководитель отдела разработки ИИ Ян ЛейкеСооснователь OpenAI и ведущий эксперт по машинному обучению Илья Суцкевер покидает компанию из-за разногласий с гендиректором Сэмом Альтманом на тему дальнейшего развития искусственного интеллекта и связанной с этим потенциальной угрозы человечеству.
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