Два ключевых сотрудника OpenAI покинули компанию. Это Илья Суцкевер и Ян Лейке

Главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер решил уйти из компании, а за ним об отставке объявил и руководитель отдела разработки ИИ Ян ЛейкеСооснователь OpenAI и ведущий эксперт по машинному обучению Илья Суцкевер покидает компанию из-за разногласий с гендиректором Сэмом Альтманом на тему дальнейшего развития искусственного интеллекта и связанной с этим потенциальной угрозы человечеству.