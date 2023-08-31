Новости - только актуальное

32 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Зря что он не упомянул о том, что если начнется третья мировая, то она будет идти и на землях США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КА...Выступление амери...
  • Владимир Соловьев
    Украинские морги, как говорит журналист, принимают убитых солдат ВСУ и мирных граждан, в большом количестве. Расследо...Выступление амери...
  • Александр Почекунин
    Невоенный анализ-...

Новый живой щит Зеленского

Новый живой щит Зеленского

АНАТОЛИЙ  УРСИДА На днях прошла информация о том, что Залужный, сопровождаемый большой делегацией украинских высокопоставленных военных чинов, встречался с военными представителями западных кураторов/хозяев в каком-то бункере на польской территории недалеко от границы с Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефан Михайлов Гърбузанов
Эсли в окопах ест &quot;западние куратори&quot; ,то интензивност огня должна быть в 10 раз више..обычново..!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх