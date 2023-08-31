АНАТОЛИЙ УРСИДА На днях прошла информация о том, что Залужный, сопровождаемый большой делегацией украинских высокопоставленных военных чинов, встречался с военными представителями западных кураторов/хозяев в каком-то бункере на польской территории недалеко от границы с Украиной.
Новый живой щит Зеленского
Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Эсли в окопах ест "западние куратори" ,то интензивност огня должна быть в 10 раз више..обычново..!
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11 час.
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