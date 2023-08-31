Новый живой щит Зеленского

АНАТОЛИЙ УРСИДА На днях прошла информация о том, что Залужный, сопровождаемый большой делегацией украинских высокопоставленных военных чинов, встречался с военными представителями западных кураторов/хозяев в каком-то бункере на польской территории недалеко от границы с Украиной.