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В Горно-Алтайске столкнулись две Toyota: пятилетний ребенок получил сотрясение мозга

В Горно-Алтайске столкнулись две Toyota: пятилетний ребенок получил сотрясение мозга

16 сентября около 16.42 в Горно-Алтайске произошло ДТП с двумя иномарками в районе дома № 7 по улице Бориса Головина.

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