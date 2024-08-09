Лучшие рецепты детских каш

КАК ГОТОВИТЬ БУЛГУР, ГРЕЧНЕВУЮ, ОВСЯНУЮ, РИСОВУЮ, ПШЕННУЮ КАШУ Накормить ребенка непросто. А накормить ребенка с утра тем более непросто, так как времени перед детским садом или школой совсем немного, а правильно приготовленная каша настроит ребенка на нужный лад.
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