Watch Live: Trump Takes Global Stage At UN To Declare He Is 'Reshaping The World' President Donald Trump is set to deliver a highly anticipated speech to the United Nations General Assembly today, set for 9:55 Eastern Time, or around 10am.
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