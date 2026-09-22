Zero Hedge
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Zero Hedge

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Watch Live: Trump Takes Global Stage At UN To Declare He Is 'Reshaping The World'

Watch Live: Trump Takes Global Stage At UN To Declare He Is 'Reshaping The World' President Donald Trump is set to deliver a highly anticipated speech to the United Nations General Assembly today, set for 9:55 Eastern Time, or around 10am.

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