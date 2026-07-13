НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Овечкин сыграет за команду Сергачева на «Матче года». Российские звезды КХЛ и НХЛ разделятся через драфт

Проходит драфт « Матча года », который состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля. Российские звезды КХЛ и НХЛ делятся на «команду Сергачева » и «команду Панарина» через драфт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии