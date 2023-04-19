NaukaTeh

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Менеджер тут же достал из сейфа бутылку крепких напитков, налил полный стакан и протянул Голованову. Подождав нес...Реакцию Сталина п...
  • Святогор Князев
    Это что? Уже американцы пишут нам историю? И переводят с английского на русский через Гугл-переводчик? Я хуэю.....Понимая, что Кита...
  • Сергей Ипатов
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудреца (с)Накануне до сонно...

«Урановый Форт-Нокс», так данный объект величают в американской прессе, фактически был заводом производившим урановые стержни для ядерных боеголовок

«Урановый Форт-Нокс», так данный объект величают в американской прессе, фактически был заводом производившим урановые стержни для ядерных боеголовок

﻿﻿В феврале 2023 года в США вспыхнул пожар на атомной электростанции Y-12 в штате Теннесси. «Урановый Форт-Нокс», как этот объект называют в американской прессе, на самом деле был заводом по производству урановых стержней для ядерных боеголовок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх