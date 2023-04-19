«Урановый Форт-Нокс», так данный объект величают в американской прессе, фактически был заводом производившим урановые стержни для ядерных боеголовок

﻿﻿В феврале 2023 года в США вспыхнул пожар на атомной электростанции Y-12 в штате Теннесси. «Урановый Форт-Нокс», как этот объект называют в американской прессе, на самом деле был заводом по производству урановых стержней для ядерных боеголовок.