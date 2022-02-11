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Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с «Брондбю», «Спартак» против «Пюника»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи. Товарищеские матчи ОАЭ «Спартак» Россия – «Пюник» Армения – 16:00   Португалия «Зенит» Россия – «Брондю» Дания – 16:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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