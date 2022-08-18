Минпромторг назвал неконкурентоспособным автопром России

Российский Минпромторг создал программу стратегии развития автопрома страны до 2035 года, в которой продукция автомобильной промышленности в РФ названа неконкурентоспособной на фоне имеющихся таможенных ограничений на ключевых экспортных рынках.
Российский Минпромторг создал программу стратегии развития автопрома страны до 2035 года, в которой продукция автомобильной промышленности в РФ названа неконкурентоспособной на фоне имеющихся таможенных ограничений на ключевых экспортных рынках.
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