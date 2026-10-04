Каскадер Чеботарев снова попробует взлететь, теперь на самолете

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев столкнулся с неудачей, разбив вертолет и лимузин в ходе трюка. Однако он планирует повторить свой эксперимент теперь уже на самолете типа «кукурузник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Вкусвилл проверил...
- Ерофеенко предост...
- Ерофеенко предост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым