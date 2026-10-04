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Царьград

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Каскадер Чеботарев снова попробует взлететь, теперь на самолете

Каскадер Чеботарев снова попробует взлететь, теперь на самолете

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев столкнулся с неудачей, разбив вертолет и лимузин в ходе трюка. Однако он планирует повторить свой эксперимент теперь уже на самолете типа «кукурузник».

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