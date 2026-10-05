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Журналистка из США: «Для меня было честью освещать карьеру Овечкина последние 10 лет. Это был потрясающий путь»

Журналистка из США: «Для меня было честью освещать карьеру Овечкина последние 10 лет. Это был потрясающий путь»

Американская журналистка Сэмми Силбер, которая пишет о «Вашингтон Кэпиталз», заявила, что для нее было честью освещать карьеру Александра Овечкина.

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