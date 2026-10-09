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Orbi запустит в Мексике криптокарту Mastercard при поддержке SoFi Tech Solutions

Orbi запустит в Мексике криптокарту Mastercard при поддержке SoFi Tech Solutions

Криптокарта Mastercard в Мексике позволит клиентам Orbi платить с цифровых балансов. Компания SoFi Tech Solutions объявила о плане совместно с Orbi и Mastercard 8 октября 2026 года.

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