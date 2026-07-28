Страна и люди
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Страна и люди

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Reuters: в Пентагоне признали отставание США в производстве беспилотников

Reuters: в Пентагоне признали отставание США в производстве беспилотников

Соединенные Штаты пока значительно уступают конкурентам в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы беспилотных систем Министерства обороны США Трэвиса Метца, пишет aif.

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