Reuters: в Пентагоне признали отставание США в производстве беспилотников

Соединенные Штаты пока значительно уступают конкурентам в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы беспилотных систем Министерства обороны США Трэвиса Метца, пишет aif.
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