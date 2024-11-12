В ГД хотят запретить прием детей мигрантов в школы без знаний русского языка

И как долго будет продолжаться хотение депутатов. Уж примите вы такой закон, наконец.

Галина Друзина

Какие семьи, семьи пусть сидят у себя в аулах и кишлаках, надо выслать этих, которые уже заехали, сидят на наших шеях дармоеды, а наши чинуши всем без разбора выдают гражданство налево и направо т специально тянуть с принятием законов, ой дождутся когда народ всё таки поднимется т этого ждет5 запад.