Горынский комбинат закупит китайскую линию для выпуска 30 млн кирпичей в год

На Горынском комбинате строительных материалов в Столинском районе в конце текущего года начнется модернизация производства с закупкой технологической линии, оснащенной печью, что позволит увеличить выпуск кирпича с 20 млн до 30 млн штук в год и освоить выпуск клинкерного кирпича.