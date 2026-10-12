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Царьград

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Горынский комбинат закупит китайскую линию для выпуска 30 млн кирпичей в год

Горынский комбинат закупит китайскую линию для выпуска 30 млн кирпичей в год

На Горынском комбинате строительных материалов в Столинском районе в конце текущего года начнется модернизация производства с закупкой технологической линии, оснащенной печью, что позволит увеличить выпуск кирпича с 20 млн до 30 млн штук в год и освоить выпуск клинкерного кирпича.

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