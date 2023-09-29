«Все хотят сделать шоу». Сын Рыбина и Сенчуковой высказался о разводе

© Соцсети Еще не так давно родители Василия радовались за его брак с Дарьей Алябьевой, с которой музыкант встречался еще со школы и мечтал построить крепкую семью, как вдруг им стало известно о раздоре в молодой семье, однако Виктор и Наталья вмешиваться в личную жизнь детей не стали.
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