«Все хотят сделать шоу». Сын Рыбина и Сенчуковой высказался о разводе

© Соцсети Еще не так давно родители Василия радовались за его брак с Дарьей Алябьевой, с которой музыкант встречался еще со школы и мечтал построить крепкую семью, как вдруг им стало известно о раздоре в молодой семье, однако Виктор и Наталья вмешиваться в личную жизнь детей не стали.