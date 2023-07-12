Старший сержант Дианов после ранения обезвредил более 10 мин

Старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. Поскольку в ходе ожесточенных боев противник отступал вглубь обороны, боевики минировали ведущие к ним пути и социально значимые объекты инфраструктуры.