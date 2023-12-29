Две беды: мигранты и релоканты

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко В СССР были границы и при их незаконных перемещениях пограничники стреляли во врагов , а сейчас что ? проходной двор для врагов только подарок

Владимир Терентьев Только не надо думать, что не станет пособий и они разьедутся. Тем, которых заслали для диверсий, пособия не нужны. Сколько не "расширяй перечень преступлений," но даже, если депортировать мигрантов по 1000 в день - жизни не хватит, посчитайте на досуге...