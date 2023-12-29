МВД лишило гражданства России, совершивших преступления после получения паспорта Сообщается, полиция в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области лишила российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил преступления, они будут выдворены из страны после отбытия наказания.
Две беды: мигранты и релоканты
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
В СССР были границы и при их незаконных перемещениях пограничники стреляли во врагов , а сейчас что ? проходной двор для врагов только подарок
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11 час.
Владимир Терентьев
Только не надо думать, что не станет пособий и они разьедутся. Тем, которых заслали для диверсий, пособия не нужны. Сколько не "расширяй перечень преступлений," но даже, если депортировать мигрантов по 1000 в день - жизни не хватит, посчитайте на досуге...
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11 час.
Марина Козуб
Правильно: Россия не проходной двор! И нельзя позволять мигрантам вести себя у нас, как в самом никудышном бардаке. А больше всего меня пугают создание восточных и южных национальных диаспор. Это какие-то "новообразования, причём очень сомнительного характера на теле России - " государства" в Государстве РФ. НАМ ЭТО НАДО??????
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6 час.
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